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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor’u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada ceza sahası dışında topu alan Trezeguet'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen son anda kornere çeldi.


16. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1


28. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Larsen'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken


İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan, Melih, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Topalli, Abazaj, İbrahim


Yedekler: Mücahit, Ljubic, Ologo, Kağan, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Ebert, Muammer, Emir Kaan, Ethemi


Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopisi Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Bakasetas, Cornelius


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmetcan, Denswil, Berat, Yusuf, Doğucan, Kerem, Djaniny, Emrehan, Kouassi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Cornelius (dk. 16) (Trabzonspor)

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