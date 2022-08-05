Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor’u ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Topalli'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında oluşan tehlikeli atağı Trabzonspor savunmasında Hugo son anda uzaklaştırdı.
86. dakikada sağ taraftan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
90+3. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Cornelius'un şutunda top üstten dışarı gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan (Kağan dk. 61), Okan, Mehmet Yeşil, Duhan, Melih, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Muammer dk. 61), Topalli (Ethemi dk. 90 ?), Abazaj (Ebert dk. 69), İbrahim (Emir Kaan dk. 90 ?)
Yedekler: Mücahit, Ljubic, Ologo, Abdullah Aydın, Aldin Cajic
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen (Denswil dk. 75), Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Visca (Kouassi dk. 80), Trezeguet (Djaniny dk. 80), Bakasetas, Cornelius
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmetcan, Berat, Yusuf, Doğucan, Kerem, Emrehan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Cornelius (dk. 16), Denswil (dk. 86) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Duhan (İstanbulspor), Trezeguet, Siopis (Trabzonspor)