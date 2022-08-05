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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor’u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Topalli'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında oluşan tehlikeli atağı Trabzonspor savunmasında Hugo son anda uzaklaştırdı.


86. dakikada sağ taraftan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


90+3. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Cornelius'un şutunda top üstten dışarı gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken


İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan (Kağan dk. 61), Okan, Mehmet Yeşil, Duhan, Melih, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Muammer dk. 61), Topalli (Ethemi dk. 90 ?), Abazaj (Ebert dk. 69), İbrahim (Emir Kaan dk. 90 ?)


Yedekler: Mücahit, Ljubic, Ologo, Abdullah Aydın, Aldin Cajic


Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen (Denswil dk. 75), Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Visca (Kouassi dk. 80), Trezeguet (Djaniny dk. 80), Bakasetas, Cornelius


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmetcan, Berat, Yusuf, Doğucan, Kerem, Emrehan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Cornelius (dk. 16), Denswil (dk. 86) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Duhan (İstanbulspor), Trezeguet, Siopis (Trabzonspor)

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