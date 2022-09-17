Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada N'koudou'nun ceza yayı içerisinde kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı serbest vuruşta kaleci Jensen, yerden gelen topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada sağ tarafta topla buluşan Topalli, pasını sol kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Emir Kaan'a verdi. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut önce sağ kale direğine ardından da kaleci Ersin'in sırtına çarparak filelere gitti. 1-1

38. dakikada Weghorst, İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği hava topunu ceza sahasında önünde buldu. Bu oyucunun kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci ayağıyla yaptığı müdahaleyle golü önledi.

39. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Masuaku, pasını sol çaprazdaki Gedson'a verdi. Gedson'un içeriye çevirdiği topa altıpas önündeki Weghorst, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 1-2

Stat: Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Candaş Elbil

İstanbulspor: David Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Adi Mehremic dk. 44 ?), Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Jetmir Topalli, Emir Kaan Gültekin, İbrahim Yılmaz

Yedekler: Alp Arda, Michael Ologo, Kağan Bağış, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Patrick Ebert, Kristal Abazaj, Raymond Owusu, Sindri Guri

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Kevin N'koudou, Wout Weghorst

Yedekler: Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Welinton, Tayfur Bingöl, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun

Teknik Sorumlu: Adam David Murray

Goller: N'koudou (dk. 8), Weghorst (dk. 39) (Beşiktaş), Emir Kaan (dk. 26) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Josef de Souza (Beşiktaş), Melih Kabasakal (İstanbulspor)