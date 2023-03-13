Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor evinde DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Valon Ethemi'nin ortasında meşin yuvarlağın Goutas'ın eline çarpması sonucu hakem Halil Umut Meler ilk önce oyunu devam ettirdi. Daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyen Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gönderdi. 1-0
25. dakikada Emeka Eze'nin ceza sahası içine sağ taraftan girip rakiplerini geçerek yaptığı ortada kale önünde bulunan Valon Ethemi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp, oyun alanına döndü.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ekrem Kan
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Eduart Rroca, Jason Lokilo, Valon Ethemi, Emeka Eze
Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Emir Kaan Gültekin, Ali Yaşar, Simon Deli, Adi Mehremic, Kerem Şen, Valmir Veliu, Florian Loshaj, Onur Ergün
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Goutas, Samba Camara, Ziya Erdal, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Charilaos Charisis, Clinton N'Jie, Max Gradel, Leke James
Yedekler: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Gökay, Samuel Saiz, Ahmed Musa, Caicedo, Hakan Arslan, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Valon Ethemi (dk. 7 pen.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Okan Erdoğan (İstanbulspor), Samba Camara (Sivasspor)