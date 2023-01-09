Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Furkan Soyalp'ın pasında topu alan Merkel'in sol taraftan ceza sahasını içine soldan girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
85. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu alan Muammer Sarıkaya'nın ceza yayından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
90+7. dakikada İbrahim Yılmaz'ın ceza yayından vuruşunda kaleci Günay Güvenç'ten seken topu ceza sahası içi sağında Valon Ethemi aldı. Ethemi'nin arka direğe çevirdiği topu alan Duhaney'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
90+10. dakikada ceza sahası dışı solun Melih Kabasakal'ın ortasında kale önünde topu alan Duhaney'in sol çaprazdan vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağa Mustafa Eskihellaç eliyle müdahalede bulundu. Maçın hakemi Burak Şeker bu pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
90+12. dakikada penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç'in sol tarafından ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, İlker Takpak
İstanbulspor: David Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Emir Kaan Gültekin (Aldin Cajic dk. 69), Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz, Jetmir Topalli (Adi Mehremic dk. 89 ?)
Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Owusu, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer, Ologo, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Aldin Tosca dk. 89 ?), Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Jevtovic, Alexander Merkel, Angelo Sagal (Arda Kızıldağ dk. 90+9 ?) , Valmir Veliu (Mustafa Eskihellaç dk. 81 ?), Furkan Soyalp (Onurhan Babuşcu dk. 89 ?), Joao Figueiredo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ömürcan Artan, Berkan Küpelikılınç, Matej Hanousek, Luka Stankovski, Mirza Cihan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Jevtovic (dk. 38) (Gaziantep FK), Valon Ethemi (dk. 90+12 pen.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)