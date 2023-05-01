Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Alper Uludağ'ın kendi sahasının solundan uzun pasına hareketlenen Riad Bajic, ceza yayı civarında Simon Deli'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan Deli'ye sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mete Kalkavan, sarı kartı iptal ederek Simon Deli'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

70. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serginho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'de kaldı.

90+5. dakikada Faruk Can Genç'in orta sahanın sağından uzun pasında ceza sahası içi solunda topu alan Borja Sainz'ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Ali Yaşar (Jetmir Topalli dk. 84 ?), Mahamadou Ba, Onur Ergün, Jason Lokilo (Adi Mehremic dk. 72), Eduart Rroca (Muammer Sarıkaya dk. 72), Valon Ethemi (Mehmet Yeşil dk. 59), Emeka Eze (Tuncer Duhan Aksu dk. 85 ?)

Yedekler: Alp Arda, Kerem Şen, Florian Loshaj, Sindrit Guri, Oğuzhan Berber

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer (Talha Ülvan dk. 85 ?), Ramon Arias (Murat Cem Akpınar dk. 69), Kadir Seven, Alper Uludağ (Faruk Can Genç dk. 69), Görkem Sağlam, Jorman Campuzano Robert Mejia (Kuwas dk. 68), Serginho (Doğan Can Davas dk. 74), Borja Sainz, Riad Bajic

Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Şahin Dik, Rahmetullah Berişbek, Mert Han Kurt

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Emeka Eze (dk. 10) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Simon Deli (dk. 49) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Onur Ergün, Jetmir Topalli, Okan Erdoğan (İstanbulspor), Hayrullah Bilazer, Borja Sainz (Giresunspor)