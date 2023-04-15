Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Rroca tarafından savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Eze'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed'in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü.

15. dakikada sağ çaprazdan topla beraber ceza sahası içine giren Szysz'ın sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta kaleci Jensen, topu iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ taraftan yaptığı ortada Aleksic'in penaltı noktasına yakın noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden dışarı gitti.

39. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Syzsz'in sert vuruşunda kaleci Jensen golü çıkardı.

45+1. dakikada Lokilo'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içi sol çaprazda iyi yükselen Simon Deli'nin kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45+7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Lokilo'nun vuruşunda üst direkten oyun alanına geri dönen topu Eze tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.1-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Lokilo, Onur Ergün, Rroca, Topalli, Eze

Yedekler: Alp Arda, Veliu, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Emir Gültekin, Loshaj, Ertuğrul Ersoy, Guri, Ali Yaşar, Mehremic

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Figueiredo

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Januzaj, Batuhan Çelik, Keny, Mahmet Tekdemir, Deniz Türüç, Edgar Le, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

Gol: Eze (45+7) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Duhaney (İstanbulspor) Biglia, Serdar Gürler (Başakşehir)