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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


51. dakikada Figueiredo'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.


59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ali Yaşar'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, sol kale direğinin dibinden auta gitti.


60. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Eze'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü. Pozisyonu takip eden Emir Kaan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üstünden filelerle buluştu. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Mert Güzenge, golü iptal etti.


90+7. dakikada orta sahada topu alan hızla ceza sahasına giren Lokila'nın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin


İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 46), Mahamadou Ba, Lokilo, Onur Ergün, Rroca (Ertuğrul Ersoy dk. 77), Topalli (Emir Gültekin dk. 57 (Kerem Şen dk. 77), Eze (Guri dk. 90 ?)


Yedekler: Alp Arda, Veliu, Oğuzhan Berber, Loshaj, Mehremic


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Mahmet Tekdemir dk. 62), Lima (Caner Erkin dk. 61), Biglia, Szysz (Deniz Türüç dk. 61), Aleksic, Berkay Özcan (Keny dk. 74), Serdar Gürler (Januzaj dk. 46), Figueiredo


Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Edgar Le, Berkay Aydoğmuş


Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer


Gol: Eze (dk. 45+7) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Duhaney, Mahamadou Ba, Fatih Tekke (İstanbulspor) Biglia, Serdar Gürler, Mahmet Tekdemir, Figueiredo, Caner Erkin, Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)

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