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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 2 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


67. dakikada Eduart Rroca'nın savunma arkasına attığı pasta topu alarak sağ çaprazdan ceza sahasına içine giren Valon Ethemi, kaleci Runarsson'un üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta fileleri havalandırdı. 1-0


71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında toplu buluşan Efecan'ın ortasında uzak köşede topu kontrol eden Cavaleiro'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


73. dakikada Candeias'ın pasında Leroy Fer'in ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.


77. dakikada sağ tarafta Loshaj'ın derinlemesine pasında Emir Kaan Gültekin, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti. 2-1



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta


İstanbulspor: David Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 84 ?), Mahamadou Ba (Florian Loshaj dk. 44), Jason Lakilo (Sindrit Guri dk. 78), Eduart Rroca, Muammer Sarıkaya (Adi Mehremic dk. 84 ?), Valon Ethemi, Emir Kaan Gültekin (Jetmir Topalli dk. 78)


Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Leroy Fer, Balkovec, Zinedine Ferhat (Oğuz Aydın dk. 68), Doumbia (Umut Güneş dk. 68), Lusamba, Yusuf Özdemir (Daniel Candeias dk. 68), Efecan Karaca (Erencan Yardımcı dk. 82 ?), Cavaleiro (Wilson Eduardo dk. 82 ?), Ahmed Hassan


Yedekler: Yusuf Karagöz, Efkan Bekiroğlu, Fatih Aksoy, Rassoul, Pedro Pereira


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Goller: Valon Ethemi (dk. 67), Emir Kaan Gültekin (dk. 77) (İstanbulspor), Cavaleiro (dk. 71) (Alanyaspor)


Sarı kart: Rroca (İstanbulspor)

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