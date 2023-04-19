Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 2 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Emeka Eze'nin sağ kanattan pasında defansın arkasına sarkan Eduart Rroca'nın topla ceza sahası içine girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
17. dakikada Demeaco Duhaney'in ceza sahası dışı sağından yerden sert vuruşunda kaleci Helton Leite bacaklarının arasından kaçırdığı meşin yuvarlağı son anda çizgide kontrol etti.
43. dakikada Fernando'nun ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci David Jensen'in sağından ağlarla buluştu. 1-1
45. dakikada Jason Lokilo'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Mahamadou Ba kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 2-1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Özgür Ertem
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Tuncer Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Onur Ergün, Jason Lokilo, Eduart Rroca, Valon Ethemi, Emeka Eze
Yedekler: Alp Arda, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Florian Loshaj, Ertuğrul Ersoy, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando, Alassane Ndao, Sam Larsson, Doğukan Sinik, Haji Wright
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fredy, Bertuğ Yıldırım, Ömer Toprak, Shoya Nakajima, Mark Mampassi, Houssam Ghacha
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Eduart Rroca (dk. 6), Mahamadou Ba (dk. 45) (İstanbulspor), Fernando (dk. 43) (Antalyaspor)
Sarı kart: Jason Lokilo (İstanbulspor)