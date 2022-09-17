Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Salih'in plase vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.
86. dakikada ceza yayı gerisinden kaleyi cepheden gören pozisyondan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ali Yaşar'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
89. dakikada İstanbulspor savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Tayfur Bingöl'ün gelişine çektiği sert şutu kaleci Jensen sağına uzanarak kornere çeldi.
Stat: Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Candaş Elbil
İstanbulspor: David Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Adi Mehremic dk. 44 ?), Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Kağan Bağış dk. 60), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Jetmir Topalli (Raymond Owusu dk. 60), Emir Kaan Gültekin (Aldin Cajic dk. 82 ?), İbrahim Yılmaz (Sindri Guri dk. 82 ?)
Yedekler: Alp Arda, Michael Ologo, Abdullah Aydın, Patrick Ebert, Kristal Abazaj
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier (Tayfur Bingöl dk. 50), Tayyip Talha Sanuç (Welinton dk. 50), Romain Saiss, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Jackson Muleka (Cenk Tosun dk. 79), Kevin N'koudou (Nathan Redmond dk. 46), Wout Weghorst
Yedekler: Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün
Teknik Sorumlu: Adam David Murray
Goller: N'koudou (dk. 8), Weghorst (dk. 39) (Beşiktaş), Emir Kaan (dk. 26), Ali Yaşar (dk. 86) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Josef de Souza, Welinton, Redmond (Beşiktaş), Melih Kabasakal (İstanbulspor)