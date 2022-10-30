İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 2 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Attila Szalai'nin geri pasında araya giren Jetmir Topalli'nin ceza sahası içine girip kaleci Altay Bayındır'ı geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3


67. dakikada Muammer Sarıkaya'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Jetmir Topalli'nin sol taraftan ilerleyip kaleci Altay Bayındır'ı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3


86. dakikada kaleci Miguel Crespo'nun pasında ceza sahası içinde Michy Batshuayi topu aldı. Batshuayi bekletmeden sol tarafa pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-4


88. dakikada Lincoln'ün ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Enner Valencia'nın içeriye verdiği pasta Michy Batshuayi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-5



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ekrem Kan, Erdinç Sezertam


İstanbulspor: David Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil (Patrick Ebert dk. 60), Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Emir Kaan Gültekin dk. 84 ?), Jetmir Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz


Yedekler: Alp Arda, Tuncer Duhan Aksu, Kristal Abazaj, Aldin Cajic, Vefa Temel, Duhaney, Sindrit Guri, Kağan Miray Bağış


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ezgjan Alioski (Lincoln dk. 66), Willian Arao, Miha Zajc (Miguel Crespo dk. 75), İrfan Can Kahveci (İsmail Yüksek dk. 90 ?), Emre Mor (Bright Osayi-Samuel dk. 66), Joao Pedro (Enner Valencia dk. 66), Michy Batshuayi


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Yiğit Efe Demir


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Goller: Michy Batshuayi (dk. 18 pen., 49 ve 88), İrfan Can Kahveci (dk. 36), Enner Valencia (dk. 86) (Fenerbahçe), Jetmir Topalli (dk. 4, dk. 67 ) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Patrick Ebert (İstanbulspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.