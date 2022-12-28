Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada Valon Ethemi, ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılarak pasını penaltı noktasına aktardı. Boşta kalan topu İbrahim Yılmaz şutunu çekerek dışarı gönderdi.
72. dakikada Ethemi'nin savunma arkasına gönderdiği pası ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol eden Duhaney, şutunu çekerken kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
78. dakikada sağ taraftan Ethemi'nin kullandığı duran top sonrası arka direkte Okan Erdoğan meşin yuvarlağı kafayla içeriye gönderdi. Emir Kaan Gültekin'in kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul soluna yatarak kurtarırken, Emir tekrar dokundu ve uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-1
90+6. dakikada hızla ceza sahasına giren Valon Ethemi'nin pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
İstanbulspor: David Jensen, Duhaney, Ologo (Mehmet Yeşil dk. 88 ?), Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Eduart Rroca (Aldin Cajic dk. 88 ?), Emir Kaan Gültekin (Oğuzhan Berber dk. 87 ?), Valon Ethemi (Kağan Miray Bağış dk. 90+9 ?), İbrahim Yılmaz (Ali Yaşar dk. 90+6 ?)
Yedekler: Alp Arda, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer, Mehremic
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Petretta (Ahmet Engin dk. 77), Mickael Tırpan, Eysseric (Yasin Özcan dk. 89 ?), Mamadou Fall, Celina (Hajradinovic dk. 65), Ben Ouanes, Koita (Bahoken dk. 77)
Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Daniel Graovac, Tunay Torun, Yusuf Mallı, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Petretta (dk. 26) (Kasımpaşa), Valon Ethemi (dk. 29), Emir Kaan Gültekin (dk. 78) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Tırpan, Tarkan Serbest, Bruma, Petretta (Kasımpaşa), İbrahim Yılmaz, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)