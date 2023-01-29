Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 2 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

haftasında İstanbulspor evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-siyahlıların 2-1lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Ali Karimi ile iki mücadele sırasında Muammer Sarıkaya pasını Jason Lokiloya aktardı. Lokilonun ceza yayından sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Miguel Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topu alan Carlos Mane, rakiplerini geçip düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

32. dakikada defansın uzun pasında Emeka Eze topu indirdi ve pasını Lokilo'ya aktardı. Topla ilerleyen Lokilo'nun attığı ara pasında defansın arkasına sarkan Valon Ethemi ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Kemal Yılmaz, Özgür Ertem

İstanbulspor: David Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Adi Mehremic, Ali Yaşar, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Tuncer Duhan Aksu, Jason Lokilo, Valon Ethemi, Emeka Eze

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Eduart Rroca, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Yusuf Ali Özer, Guri, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Majid Hosseini, Kolovetsios, Lionel Carole, Gustavo Campanharo, Olivier Kemen, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Carlos Mane, Gökhan Sazdağı

Yedekler: Cenk Gönen, Attamah, İlhan Parlak, Baran Ali Gezek, Mame Thiam, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Arif Kocaman, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Jason Lokilo (dk. 10), Valon Ethemi (dk. 32) (İstanbulspor), Carlos Mane (dk. 18) (Kayserispor)