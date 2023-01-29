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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 2 - Kayserispor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Kayserispor'a 4-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Onur Bulut'un ceza yayından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci David Jensen'in sağından ağlara gitti. 2-2


58. dakikada Carlos Mane'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Miguel Cardoso'nun kafa vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kornere çeldi.


69. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defansta seken topu alan Ali Karimi'nin sağ çaprazda vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


83. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 2-3


89. dakikada Mame Thiam'ın ara pasında defansın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın kale önünde yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-4



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Murat Erdoğan, Kemal Yılmaz, Özgür Ertem


İstanbulspor: David Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Adi Mehremic (Eduart Rroca dk. 87 ?), Ali Yaşar, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Tuncer Duhan Aksu, Jason Lokilo, Valon Ethemi (Jetmir Topalli dk. 71), Emeka Eze


Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Yusuf Ali Özer, Guri


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Majid Hosseini, Kolovetsios, Lionel Carole, Gustavo Campanharo (Ramazan Civelek dk. 90+3 ?), Olivier Kemen (Yaw Ackah dk. 90+3 ?), Ali Karimi, Miguel Cardoso (Emrah Başsan dk. 68), Carlos Mane (Mame Thiam dk. 86 ?), Gökhan Sazdağı (İlhan Parlak dk. 86 ?)


Yedekler: Cenk Gönen, Attamah, Baran Ali Gezek, Ethem Balcı, Arif Kocaman


Teknik Direktör: Çağdaş Ataman


Goller: Jason Lokilo (dk. 10), Valon Ethemi (dk. 32) (İstanbulspor), Carlos Mane (dk. 18), Onur Bulut (dk. 52), Emrah Başsan (dk. 83), İlhan Parlak (dk. 89) (Kayserispor)


Sarı kart: Miguel Cardoso (Kayserispor)

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