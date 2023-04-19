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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 3 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Jason Lokilo'nun hatasında araya giren Güray Vural pasını ceza sahası içindeki Haji Wright'a aktardı. Wright'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2


55. dakikada sol kanatta Erdal Rakip'in hatasında topu kapan Eduart Rroca pasını ceza yayı bölgesindeki Onur Ergün'e aktardı. Onur ceza sahası içine girip rakiplerini geçmek isterken topu ayağından aştı. Pozisyonunda devamında penaltı noktası yakınında Fredy'nin uzaklaştırmak istediği topa Onur Ergün'ün kayarak müdahalesinde meşin yuvarlak kaleci Helton Leite'nin üzerinden ağlarla buluştu. 3-2


85. dakikada kale önünde Emrecan Uzunhan'ın vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafında Emeka Eze'nin Bertuğ Yıldırım'a yaptığı hareket sonrasında hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi.


88. dakikada penaltıda topun başına geçen Haji Wright meşin yuvarlağı kaleci David Jensen'in solundan ağlara gönderdi. 3-3



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Özgür Ertem


İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Tuncer Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 78), Mahamadou Ba (Muammer Sarıkaya dk. 73), Onur Ergün, Jason Lokilo (Ertuğrul Ersoy dk. 73), Eduart Rroca, Valon Ethemi (Emir Kaan Gültekin dk. 84 ?), Emeka Eze


Yedekler: Alp Arda, Kerem Şen, Okan Erdoğan, Florian Loshaj, Adi Mehremic, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Ufuk Akyol (Erdal Rakip dk. 46), Fernando (Ömer Toprak 90+6 ?), Alassane Ndao (Bertuğ Yıldırım dk. 62), Sam Larsson (Shoya Nakajima dk. 71), Doğukan Sinik (Fredy dk. 46), Haji Wright


Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Mark Mampassi, Houssam Ghacha


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Goller: Eduart Rroca (dk. 6), Mahamadou Ba (dk. 45), Onur Ergün (dk. 54) (İstanbulspor), Fernando (dk. 43), Haji Wright (dk. 51 ve dk. 88 pen.) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Jason Lokilo, Valon Ethemi, Mahamadou Ba, Tuncer Duhan Aksu, Demeaco Duhaney, David Jensen, Onur Ergün, Simon Deli (İstanbulspor), Fredy (Antalyaspor)

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