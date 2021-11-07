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Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Babel'in kale sahası içine gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu kafayı vurdu ancak kaleci Viviano bu pozisyonda gole izin vermedi.


34. dakikada Karamoh, sağ kanattaki Ahmed Musa'yı gördü. Bu futbolcunun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Biglia'nın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.


45+3. dakikada sağ kanattan Kerem Cicaldau'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu yükselip kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral


Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak (Adnan dk. 25), Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Borini, Karamoh, Pesic


Yedekler: Utku, Mehdi Benatia, Erhun, Emre Mor, Tunay, Serhat, Balkovec, Bahattin Berke, Bertolacci


Teknik Direktör: Francisco Farioli


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Halil Dervişoğlu


Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Mustafa Muhammed, Morutan, Işık Kaan, Barış Alper, Feghouli, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kart: Pesic (Karagümrük)

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