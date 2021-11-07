Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Babel'in kale sahası içine gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu kafayı vurdu ancak kaleci Viviano bu pozisyonda gole izin vermedi.
34. dakikada Karamoh, sağ kanattaki Ahmed Musa'yı gördü. Bu futbolcunun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Biglia'nın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
45+3. dakikada sağ kanattan Kerem Cicaldau'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu yükselip kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak (Adnan dk. 25), Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Borini, Karamoh, Pesic
Yedekler: Utku, Mehdi Benatia, Erhun, Emre Mor, Tunay, Serhat, Balkovec, Bahattin Berke, Bertolacci
Teknik Direktör: Francisco Farioli
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Mustafa Muhammed, Morutan, Işık Kaan, Barış Alper, Feghouli, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kart: Pesic (Karagümrük)