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Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Karagümrük, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada orta sahada topu kapan Halil, savunmanın arkasına sarkan Baku'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1


51. dakikada Birashi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Emre, 2 oyuncudan sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve uzak köşeye çok sert bir şut çıkarıp topu ağlara gönderdi. 2-1


64. dakikada ceza sahası içi sağ çizgisinde kazanılan en direkt vuruşta Caner Erkin arka direğe ortaladı. Kerim'den seken topu Burak kafayla tamamladı. Kaleci Arda müdahale etse de, Hakem Mustafa Kürşad Filiz, topun çizgiyi geçtiğini belirtti. 3-1


65. dakikada ceza sahası dışında topu alan Jimmy Durmaz, süratle sol çaprazdan ceza sahasın girip kale önüne çıkardı. Bu noktada Atakan ters bir vuruş yaptı ancak top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin Altay


Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Jimmy Durmaz (Adnan dk. 80 ?), Biglia (Bistrovic 71.), Ahmed Musa (Karamoh dk. 71), Borini (Samed dk. 80 ?), Emre Mor (Levent dk. 86 ?), Pesic


Yedekler: Utku Yuvakuran, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Levent Mercan, Toure


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Göztepe: Arda, Kerim (Efe Can dk. 86 ?), Atakan, Arslanagic, Berkan, Yalçın (Cengizhan dk. 86 ?), Baku, Tijanic (Fırat dk. 86 ?), Mihojevic, Halil (Lourency dk. 71), Santo (Ege dk. 62)


Yedekler: Eren Bilen, Kahraman, Moubandje, Murat, İzzet


Teknik Sorumlu: Serdar Sabuncu


Goller: Borini (dk. 31), Emre Mor (dk. 51), Burak (dk. 64) (Karagümrük), Baku (dk. 47) (Göztepe)


Sarı kartlar: Kerim (Göztepe), Borini, Bistrovic (Karagümrük)

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