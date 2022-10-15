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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Sadık'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Celina'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Ertaç'tan dönen topu Bahoken tamamladı ancak bu kez de kale önünde savunma gole izin vermedi.


20. dakikada Belhanda sol çaprazdan 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girip sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.


34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yükselen Samet kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Emre Akbaba'nın zor pozisyonda şutunda top az farkla auta gitti.


37. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top sol kanatta Stambouli'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası yayına yerden gönderdiği ortada Belhanda gelişine sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-1


40. dakikada Kevin Rodrigues'in kullandığı taç atışında soldan son çizgiye inen Belhanda penaltı noktası üzerindeki Akintola'ya çıkardı. Bu futbolcunun köşeye gönderdiği şutla fark 2'ye çıktı. 0-2



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Savranlar, Murat Altan


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ben Ouannes, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Celina, Bahoken


Yedekler: Erdem, Graovac, Mehmet Feyzi, Donk, Tunay, Yunus, Petretta, Turgay, Ali Sühan, Ahmet Engin


Teknik Direktör: Şenol Can


Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Emre Akbaba, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Belhanda


Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Semih, İsmail, Bjarnason, Yusuf, Assombalonga, Gulbrandsen, Dzyuba


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Goller: Belhanda (dk. 37), Akintola (dk. 40) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Tirpan (Kasımpaşa), Samet Akaydın, Onyekuru (Adana Demirspor)

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