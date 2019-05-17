Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa evinde Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un ceza sahası içine açtığı ortada Perica'nın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtardı.
24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Volkan'ın şutunu kaleci Scuffet kornere çeldi.
25. dakikada Volkan'ın ceza sahası içine verdiği uzun pasta topla buluşan Skubic'in şutunda top kaleci Scuffet'den döndü. Dönen topa vuran Milosevic'in şutunu kaleci Scuffet oyun alanı içinde çeldi ve top Ömer'in önünde kaldı. Ömer'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Koray Gençerler, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Perica
Yedekler: Eray, Josue Sa, Heintz, Hasan, Veigneau, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad
Atiker Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali, Uğur, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare
Yedekler: Serkan, Mücahit, Selim, Jahovic, Huertas, Hadziahmetovic, Ali, Opanasenko, Mücahit Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Ömer (dk. 25) (Konyaspor)
Sarı kart: Ferhat (dk. 20) (Konyaspor)