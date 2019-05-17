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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa evinde Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un ceza sahası içine açtığı ortada Perica'nın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtardı.


24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Volkan'ın şutunu kaleci Scuffet kornere çeldi.


25. dakikada Volkan'ın ceza sahası içine verdiği uzun pasta topla buluşan Skubic'in şutunda top kaleci Scuffet'den döndü. Dönen topa vuran Milosevic'in şutunu kaleci Scuffet oyun alanı içinde çeldi ve top Ömer'in önünde kaldı. Ömer'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Koray Gençerler, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı


Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Perica


Yedekler: Eray, Josue Sa, Heintz, Hasan, Veigneau, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad


Atiker Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali, Uğur, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare


Yedekler: Serkan, Mücahit, Selim, Jahovic, Huertas, Hadziahmetovic, Ali, Opanasenko, Mücahit Akçay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Ömer (dk. 25) (Konyaspor)


Sarı kart: Ferhat (dk. 20) (Konyaspor)

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