Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Ghezzal'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Larin'in ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta kaleci Harun'u geçen topu Kasımpaşa savunması çizgi üzerinden kornere gönderdi.

12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Can'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf'un çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

33. dakikada savunmada atılan uzun pasta Larin kafayla Batshuayi'ye indirdi. Ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti anca VAR uyarısı sonrası hakem Mete Kalkavan golü iptal etti.

37. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in ortasında kale önünde Hadergjonaj'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Sakıb Aytaç, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok, Jörgensen

Yedekler: Erdem Canpolat, Travnik, Ben Ouanes, Tarkan Serbest, Ahmet Engin, Eren Elmalı, Varga, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Larin, Ghezzal, Can Bozdoğan, Batshuayi

Yedekler: Emre Bilgin, N'koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Pjanic, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Güven Yalçın, Umut Meraş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Can Bozdoğan (dk. 12) (Beşiktaş)

Sarı kart: Josef (Beşiktaş)