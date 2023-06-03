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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada sağ taraftan Muleka'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


20. dakikada Cenk'in ara pasında ceza yayı önünde Aboubakar topla buluştu. Ceza sahası içine giren Aboubakar, rakibinden sıyrılmak isterken top Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


30. dakikada Aboubakar'ın yerden pasında Cenk, ceza sahası dışında topla buluştu. Cenk'i ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erdem'in sağından ağlara gitti 0-2



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdem Bayık


Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Malsa, Aytaç Kara, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouannes, Fall


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Tunay Torun, Koita, Mounir, Ahmet Engin, Bahoken, Taylan Aydın, Berat Kalkan, Ali Sühan Demirel


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Necip Uysal, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Muleka, Cenk Tosun, Fernandes, Aboubakar


Yedekler: Emre Bilgin, Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Burak Yıldız, Aytuğ Kömeç, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Gedson Fernandes (dk. 20), Cenk Tosun (dk. 30) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Welinton (Beşiktaş), Hajradinovic (Kasımpaşa)

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