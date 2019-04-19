Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa evinde Bursaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan Umut'un açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Sakho'nun şutunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ertuğrul'un sağ tarafa havadan verdiği pasta topla buluşan Sakho'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
35. dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in şutu direğin üstünden auta çıktı.
45+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutu direğin yanından auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam
Kasımpaşa: Ramazan ? (Scufet dk. 28), Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Karim Hafez, Trezeguet, Perica
Yedekler: Eray, Hasan, Khalili, İlhan Depe, Eren Elmalı, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Bursaspor: Okan, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Aytaç, Saivet, Latovlevici, Lima, Yusuf, Sakho
Yedekler: Ataberk, Vergini, Shehu, Furkan, Kubilay, Umut Nayir, Onur, Tunay, Burak
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Sarı kart: Pavelka (Kasımpaşa)