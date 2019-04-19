İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa evinde Bursaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanattan Umut'un açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Sakho'nun şutunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.


32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ertuğrul'un sağ tarafa havadan verdiği pasta topla buluşan Sakho'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.


35. dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in şutu direğin üstünden auta çıktı.


45+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutu direğin yanından auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam


Kasımpaşa: Ramazan ? (Scufet dk. 28), Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Karim Hafez, Trezeguet, Perica


Yedekler: Eray, Hasan, Khalili, İlhan Depe, Eren Elmalı, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Bursaspor: Okan, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Aytaç, Saivet, Latovlevici, Lima, Yusuf, Sakho


Yedekler: Ataberk, Vergini, Shehu, Furkan, Kubilay, Umut Nayir, Onur, Tunay, Burak


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Sarı kart: Pavelka (Kasımpaşa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.