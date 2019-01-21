Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele konuk ekip Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Trezeguet ön direğe ortayı açtı. Koita'nın kafa vuruşu auta çıktı.
73. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov cexa alanı içine ortaladı. Sadiku'nun kafa vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
90+4. dakikada gelişen Rizespor kontratağında savunma arkasında topla buluşan Saadane kaleci Ramazan'ı geçemedi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür (Azad Toptik dk. 88 ?), Pavelka, Sa, Tarkan (Sadiku dk. 46), Hajradinovic (Heintz dk. 68), Trezeguet, Koita
Yedekler: Eray, Simone Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Veigneau, Çağatay
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Boldrin (Nakoulma dk. 85 ?), Samudio (Abarhoun dk. 74), Umar Aminu (Aatif dk. 78), Vedat Muriç
Yedekler: Cihan, Mustafa, Brabec, Moroziuk, Çınar Tarhan, Musa, Koray
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Aminu (dk. 23) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Sa (Kasımpaşa), Orhan Ovacıklı, Boldrin, Muriç, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)