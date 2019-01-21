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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele konuk ekip Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


69. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Trezeguet ön direğe ortayı açtı. Koita'nın kafa vuruşu auta çıktı.


73. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov cexa alanı içine ortaladı. Sadiku'nun kafa vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.


90+4. dakikada gelişen Rizespor kontratağında savunma arkasında topla buluşan Saadane kaleci Ramazan'ı geçemedi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür (Azad Toptik dk. 88 ?), Pavelka, Sa, Tarkan (Sadiku dk. 46), Hajradinovic (Heintz dk. 68), Trezeguet, Koita


Yedekler: Eray, Simone Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Veigneau, Çağatay


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Boldrin (Nakoulma dk. 85 ?), Samudio (Abarhoun dk. 74), Umar Aminu (Aatif dk. 78), Vedat Muriç


Yedekler: Cihan, Mustafa, Brabec, Moroziuk, Çınar Tarhan, Musa, Koray


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Aminu (dk. 23) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Sa (Kasımpaşa), Orhan Ovacıklı, Boldrin, Muriç, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

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