Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun sağ taraftan ortasında Joshua King kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada rakip sahada topu sürerek ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ara pası ile topu Joshua King'in önüne yuvarladı. Topla buluşan Joshua King, kaleci Ertuğrul'u da çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun kendi sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşmak isteyen Enner Valencia, Emre Yeşilyurt tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan, Emre'yi kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

30. dakikada kontra atağa çıkan Fenerbahçe'de Ferdi'nin pasında sol tarafta topla buluşan Joshua King topu Valencia ile buluşturdu. Savunmayı çalımlayarak son çizgiye inmeden şutunu çeken Valencia meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta yolladı.

34. dakikada Gustavo Henrique'nin uzun pasında topla buluşan Lincoln'un sağ taraftan açtığı ortada Enner Valencia topu yakın mesafeden kafa vuruşu ile ağlara yolladı. 0-2

45+3. dakikada Osayi Samuel'in pasında Valencia sağ tarafta topla buluştu ve yerden ceza sahası içine gönderdiği topu Emre Mor filelere gönderdi. 0-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Kemal Yılmaz

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Daniel Graovac, Hasan Emre, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Bersant Celina, Stephane Bahoken

Yedekler: Erdem Canpolat,Tunay Torun, Yunus Mallı,Ahmet Engin, Erdem Çetinkaya, Feyzi Yıldırım, Berat Kalkan, Yasin Özcan, Turgay Gemicibaşı, Ali Demirel

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miha Zajc, Emre Mor, Lincoln, Enner Valencia, Joshua King

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Diego Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Bruma, Miguel Crespo, Luan Peres, Lemos, Burak Kapacak, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Kırmızı kart: Emre Yeşilyurt (dk. 16) (Kasımpaşa)

Goller: Joshua King (dk. 8), Valencia (dk. 34), Emre Mor (dk. 45+3) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)