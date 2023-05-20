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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, İstanbulspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Eysseric'in, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Jensen ayaklarıyla topu çeldi. Topu tekrar önünde bulan Eysseric, içeriye çevirdiği pasta penaltı noktası üzerinden Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


18. dakikada Eysseric'in sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Fall, kale önüne çevirdiği topu çizgide son anda savunma uzaklaştırdı.


33. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan Eze'nin sağ ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek


Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Ryan Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Mickael Malsa, Hajradinovic, Mamadou Fall, Valentin Eysseric, Ben Ouanes, Fode Koita


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Mounir Chouiar, Ahmet Engin, Stephane Bahoken, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Berat Kalkan


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Jason Lokilo, Valon Ethemi, Emir Kaan Gültekin, Emeka Eze


Yedekler: Alp Arda, Onur Ergün, Eduart Rroca, Kerem Şen, Okan Erdoğan, Florian Loshaj, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: Fatih Tekke

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