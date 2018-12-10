Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut'un sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.
21. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Tjaronn Chery meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada sağ kanattan Samuel Eduok'un etkili ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
41. dakikada topla birlikte ilerleyen Tjaronn Chery'in ceza yayından sert vuruşunda top kaleci Ramazan'dan döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Veysel Sarı, David Pavelka, Trezeguet, Samuel Eduok, Tarkan Serbest, Loret Sadiku, Mbaye Diagne
Yedekler: Murat Can Yıldız, Eray Birniçan, Onur Ural, Josue Sa, Hakan Demir, Hasan Bilal, Çağtay Kurukalıp, Özgür Çek, Mustafa Ethem Erboğa, Bengali Koita
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Kayserispor: Silviu Lung, Atila Turan, Jean-Armel Kana-Biyik, Levent Gülen, Cristian Sapunaru, Tjaronn Chery, Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah, Deniz Türüç, Şamil Cinaz, Umut Bulut
Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım, Oleksandr Kucher, Hasan Hüseyin Acar, Kazım Çelik, Mert Özyıldırım, Asamoah Gyan, Silvestre Varela, Artem Kravets
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Tjaronn Chery (dk. 21 pen.) (Kayserispor)
Sarı kart: Olivier Veigneau (Kasımpaşa)