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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 11.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada araya atılan pas ile topla buluşan Mamadou Fall, bekletmeden içeri çıkardı. Topla buluşan Hajradinovic gelişine şutu çekti ve kaleci savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


18. dakikada Kasımpaşa atağında Tirpan'ın düzgün şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.


36. dakikada Kayserispor atağında sağ taraftan topla beraber ilerleyen Kemen'in ortasında Thiam gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta gitti.


38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pas ile topla buluşan Mensah'ın kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


43. dakikada Kemen'in sağ taraftan arka direğe açtığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direkten filelere gitti. 0-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Salih Mazlum


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Hajradinovic, Mickael Tirpan, Valentin Eysseric, Mamadou Fall, Celina, Bahoken


Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Engin, Petretta, Aytaç Kara, Turgay Gemicibaşı, Ali Demirel


Teknik Direktör: Şenol Can


Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Michel Kemen, Bernand Mensah, Cardoso, Mame Thiam


Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Ali Karimi, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Gavranovic, Carlos Mane, İlhan Parlak, Eray Özbek, Uzodimma


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Gol: Mame Thiam (dk. 43) (Kayserispor)

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