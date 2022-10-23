Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Kasımpaşa atağında sol taraftan Ben Ouannes'in ortasında Bahoken iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal, kucağına gelen meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

57. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Esseric'in yerden sert vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kalenin sağından kornere çeldi.

85. dakikada Kayserispor atağında ileri atılan uzun pasta sol tarafta topla buluşan Mensah, ceza sahası içine girer girmez sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada sağ taraftan Aytaç Kara'nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Tirpan'ın yakın direkten kafa vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Salih Mazlum

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Hajradinovic (Aytaç Kara dk. 79), Mickael Tirpan, Valentin Eysseric, Mamadou Fall (Ahmet Engin dk. 79), Celina (Petretta dk. 66), Bahoken (Ali Demirel dk. 71)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Turgay Gemicibaşı

Teknik Direktör: Şenol Can

Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Ali Karimi dk. 77), Ramazan Civelek (Gökhan Sazdağı dk. 63), Michel Kemen, Bernand Mensah, Cardoso (Carlos Mane dk. 77), Mame Thiam(Mustafa Pektemek dk. 89 ?)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Emrah Başsan, Gavranovic, İlhan Parlak, Eray Özbek, Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Mame Thiam (dk. 43) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Sadık Çiftepınar (Kasımpaşa) Hosseini (Kayserispor)