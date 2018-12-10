Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'nın 2 penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada Kayserispor 1'i penaltıdan 3 gol atarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet soldan ortaladı. Ceza sahası içinde çok iyi yükselen Diagne kafayı vurdu ancak kaleci Lung bu pozisyonda gole izin vermedi.

53. dakikada Kayserispor kontratağa çok hızlı çıktı. Sol kanatta topla buluşan Bilal'in ortasında savunmanın dokunamadığı top Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu futbolcunun kale önünden vuruşunda Ramazan gole engel oldu.

62. dakikada sol kanatta topla buluşan Eduok, ceza sahası içindeki Trezeguet'yi gördü. Rakibinden sıyrılan Mısırlı futbolcu uzak köşeye şutunu gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.

69. dakikada Diagne'nin düşürülmesiyle Kasımpaşa maçta 2. kez penaltı kazandı. İlk penaltıyı Diagne'nin kaçırmasının ardından ikinci penaltıyı Trezeguet kullandı. Mısırlı futbolcunun şutunda top direkten geri geldi.

69. dakikada Kasımpaşa'nın kaçırdığı penaltı bir anda Kayserispor atağına dönüştü. Sağ kanattan Mensah ortaladığı top kaleci Ramazan'dan döndü. Veysel'e çarpan top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Bu futbolcu topu ağlara gönderdi. Deniz'in golü sonrasında ofsayt bayrağı kalkarken hakem Serkan Çınar, VAR merkeziyle görüştükten sonra golü verdi. 0-2

80. dakikada Kayserispor, Kasımpaşa savunmasını yine az adamla yakaladı. Sağ kanattan Kravets'in pasında topla buluşan Chery, müsait durumdaki Mensah'ı topla buluşturdu. Bu futbolcu rahat pozisyonda farkı 3'e çıkardı. 0-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veigneau, Popov, Veysel, Pavelka, Trezeguet, Eduok (Özgür dk. 74), Tarkan (Josue Sa dk. 64), Sadiku (Koita dk. 76), Diagne

Yedekler: Murat Can, Eray, Onur, Hakan, Hasan, Çağtay, Mustafa

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Kayserispor: Lungx, Atila Turan (Varela dk. 87 ?), Kana-Biyik, Levent, Sapunaru, Chery, Bilal Başacıkoğlu (Kravets dk. 64), Mensah, Deniz (Kucher dk. 80), Şamil, Umut

Yedekler: Vedat, Muammer, Hüseyin, Kazım, Mert, Gyan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Chery (dk. 21 pen.), Deniz Türüç (dk. 69), Mensah (dk. 80) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Veigneau, Koita, Pavelka (Kasımpaşa), Şamil, Sapunaru (Kayserispor)