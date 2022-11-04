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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Tirpan'ın kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut yandan auta gitti.


38. dakikada Taylan'ın uzun pasında sol tarafta topla buluşan Sowe, ceza sahasına girip topu sağ çaprazdaki Beridze'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, İlker Takpak


Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Donk, Hadergjonaj, Petretta, Tirpan, Celina, Aytaç, Fall, Ahmet Emin, Ali Sühan


Yedekler: Yunus Emre, Bruma, Mehmet Feyzi, Yasin, Nihat, Tunay, Oğuzhan, Selim, Koita, Berat


Teknik Direktör: Şenol Can


MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Sowe


Yedekler: Bahadır, Pedro, Oğuz, Atakan, Şahverdi, Ariyibi, Diack, Emre Kılınç, Fıratcan, Chatzigiovannis


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

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