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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı A. Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


75. dakikada Adekugbe'nin sol taraftan orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.


81. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Varga'nın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kontrol etti.


89. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında oluşan karambolde Varga'nın vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Turgay Gemicibaşı (Aytaç Kara dk. 74), Fall, Hajradinovic (Bruma dk. 85 ?), Eysseric (Ahmet Engin dk. 74), Celina (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 82 ?), Bahoken (Erdem Çetinkaya dk. 85 ?)


Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Yunus Mallı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berat Kalkan


Teknik Direktör: Şenol Can


Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 78), Vranjes (Varga dk. 46), Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro (Onur Ergün dk. 75), Aabid (Muhammed Mert dk. 75), Lobjanidze, El Kaabi, Sadık Baş (Recep Burak Yılmaz dk. 46)


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağpıran, Saint Louis, Burak Öksüz, Engin Can Aksoy


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Gol: Hajradinovic (dk. 36) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Turgay Gemicibaşı, Ahmet Engin, Fall (Kasımpaşa), Recep Burak Yılmaz (Hatayspor)

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