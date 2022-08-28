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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Aatakaş Hatayaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın içeri çevirdiği topla ceza sahası dışı sağ tarafında buluşan Hajradinovic'in kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


10. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Dönen topu takip eden Lobjanidze'nin dar açıdan tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kendisine çarparak auta gitti.


19. dakikada sağ taraftan Hadegjonaj'ın yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Eysseric'in direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.


36. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Celine'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Eysseric'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Bahoken'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce'den oyun alanına döndü.


44. dakikada sol kanatta topla buluşan Celina'nın ortasında Fall kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erce oyun alanına çeldi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Turgay Gemicibaşı, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken


Yedekler: Erdem Canpolat, Bruma, Tunay Torun, Yunus Mallı, Oğuzhan Efe Yılmaz, Ahmet Engin, Erdem Çetinkaya, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan


Teknik Direktör: Şenol Can


Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Aabid, Lobjanidze, El Kaabi, Sadık Baş


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur Ergün, Musa Çağpıran, Saint Lo, Recep Burak Yılmaz, Muhammet Mert, Varga, Burak Öksüz, Engin Can Aksoy, Bertuğ Özgür Yıldırım


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Gol: Hajradinovic (dk. 36) (Kasımpaşa)

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