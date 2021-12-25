Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ taraftan Ben Ouannes'in içeri çevirdiği topa kale önünde Donk'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
12. dakikada sol taraftan Ahmet Engin'in içeri çevirdiği topa kale önünde Ben Ouannes'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
34. dakikada sağ taraftan Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta arka direkte Donk topla buluştu. Donk'un düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Selahattin Altay
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Ahmet Engin, Doğucan Haspolat, Ben Ouannes, Hajradinovic, Eysseric, Umut Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Travnik, Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest, Sakıb Aytaç, Varga, Hasan Emre Yeşilyurt,
Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Björkander, Naderi (Aka dk. 24), Pinares, Zeki Yıldırım, Poko, Kazımcan Karataş, Kappel, Paixao
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Rayyan, Rodriguez, Bamba, Thaciano, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Gol: Donk (dk. 34) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Naderi (Altay), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)