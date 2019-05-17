Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Trezeguet'in kullandığı köşe vuruşunda pası Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Ben Youssef'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
73. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koita'nın şutu direkten oyun alanı içine döndü.
90+2. dakikada sağ taraftan orta açan Trezeguet'in vuruşu kaleye yöneldi. Kaleci Ertuğrul topu son anda oyun alanı içine çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Koray Gençerler, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan (Heintz dk. 69), Hajradinovic (Josue Sad dk. 90+1 ?), Koita, Trezeguet, Perica (Veigneau dk. 46)
Yedekler: Eray, Hasan, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad
Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk
Atiker Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali, Uğur, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali (Hurtado dk. 77), Milosevic, Fofana (Hadziahmetovic dk. 65), Yatabare (Jahovic dk. 65)
Yedekler: Serkan, Mücahit, Selim, Ali, Opanasenko, Mücahit Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Ömer (dk. 25) (Konyaspor), Ben Youssef (dk. 56) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Ferhat (Konyaspor), Ben Youssef (Kasımpaşa)