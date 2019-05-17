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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Trezeguet'in kullandığı köşe vuruşunda pası Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Ben Youssef'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


73. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koita'nın şutu direkten oyun alanı içine döndü.


90+2. dakikada sağ taraftan orta açan Trezeguet'in vuruşu kaleye yöneldi. Kaleci Ertuğrul topu son anda oyun alanı içine çeldi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Koray Gençerler, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı


Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan, İlhan (Heintz dk. 69), Hajradinovic (Josue Sad dk. 90+1 ?), Koita, Trezeguet, Perica (Veigneau dk. 46)


Yedekler: Eray, Hasan, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad


Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk


Atiker Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali, Uğur, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali (Hurtado dk. 77), Milosevic, Fofana (Hadziahmetovic dk. 65), Yatabare (Jahovic dk. 65)


Yedekler: Serkan, Mücahit, Selim, Ali, Opanasenko, Mücahit Akçay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Ömer (dk. 25) (Konyaspor), Ben Youssef (dk. 56) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Ferhat (Konyaspor), Ben Youssef (Kasımpaşa)

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