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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Eduok'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rashad Muahmmed'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.


27. dakikada Koita'nın pasında ceza yayı civarında topla buluşan Popov'un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


29. dakikada Sadıku'nun pasında ceza sahası dışında topu alan Koita ceza sahası içine rakipleri geçerek girdi. Daha sonra sol çaprazdan yerden vuruş yapan Koita meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


36. dakikada Koita'nın pasında topu alan Trezeguet'in sol taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Sehic'ten seken topu iki hamlede kontrol etti.



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Erdem Bayık


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Tarkan Serbest, Trezeguet, Koita


Yedekler: Eray, Tarkan, Hasan, Perica, İlhan Depe, Uğurcan, Karim Hafes, Özgür Çek, Azad, Veysel Sarı


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


BB Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Lokman Gör (Hakan Arslan dk. 45 ?), Leo, Kone, Scuk, Eduok, Taylan Antalyalı, Obertan, Rashad Muhammed


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, Sefa, Emrah Başsan, Samed Ali, Gilles Sunu, Tshabalala, Munsy, Opseth


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Koita (dk. 29) (Kasımpaşa)

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