Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Perica'nın altıpas içinde yaptığı vuruş kaleci Tolgahan'da kaldı.
6. dakikada Diabate'nin ortasıyla topla arka direkte buluşan Emre Kılınç, dar açından meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0
14. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan yaptığı ortasına iyi yükselen Perica mücadeleye eşitliği getiren golü buldu. 1-1
32. dakikada Rybalka'nın savunma arkasına gönderdiği topta Diabate ceza alanı içinde kaleci Scuffet'i geçemedi.
40. dakikada Kone'nin ceza yayı üzerinden kaleye yaptığı şut denemesi üstten auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Kısal
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Josue Sa, Sadiku, Pavelka, Koita, Trzeguet, Perica
Yedekler: Eray, Ramazan, Veigneau, Çağtay, Hajradinovic, Azad Toptik, Tarkan, İlhan, Hasan Bilal
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Rybalka, Hakan, Ndinga, Diabate, Emre Kılınç, Kone
Yedekler: Rochet, Ali Şaşal, Uğur, Fatih Aksoy, Papp, Mert Hakan, Özer, Erdoğan, Muhammet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Perica (dk. 14) (Kasımpaşa), Emre Kılınç (dk. 6) (DG Sivasspor)