İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadele konuk takımın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Rybalka'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Simone Scuffet kurtardı.


66. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Diabate, ortasını ceza alanı içine açtı. Müsait pozisyonda Kone, takımını öne geçirdi. 2-1


69. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kone, düzgün kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 3-1


90+1. dakikada Kasımpaşa ceza alanı içine sarkan Emre Kılınç'ın pasını Muhammet'e çıkardı. Muhammet müsait pozisyonda topu üstten dışarı yolladı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Kısal


Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Josue Sa (Tarkan dk. 46), Sadiku, Pavelka (Hajradinovic dk. 77), Koita (Heintz dk. 67), Trzeguet, Perica


Yedekler: Eray, Ramazan, Veigneau, Çağtay, Azad Toptik, İlhan, Hasan Bilal


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Rybalka (Özer dk. 87 ?), Hakan, Ndinga, Diabate (Fatih Aksoy dk. 81 ?), Emre Kılınç, Kone (Muhammet dk. 75)


Yedekler: Rochet, Ali Şaşal, Uğur, Papp, Mert Hakan, Erdoğan


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Perica (dk. 14) (Kasımpaşa), Emre Kılınç (dk. 6), Kone (dk. 66 ve 69) (DG Sivasspor)


Sarı kartlar: Perica, Ben Youssef, Hajradinovic (Kasımpaşa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.