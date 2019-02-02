Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadele konuk takımın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Rybalka'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Simone Scuffet kurtardı.
66. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Diabate, ortasını ceza alanı içine açtı. Müsait pozisyonda Kone, takımını öne geçirdi. 2-1
69. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kone, düzgün kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 3-1
90+1. dakikada Kasımpaşa ceza alanı içine sarkan Emre Kılınç'ın pasını Muhammet'e çıkardı. Muhammet müsait pozisyonda topu üstten dışarı yolladı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Kısal
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Josue Sa (Tarkan dk. 46), Sadiku, Pavelka (Hajradinovic dk. 77), Koita (Heintz dk. 67), Trzeguet, Perica
Yedekler: Eray, Ramazan, Veigneau, Çağtay, Azad Toptik, İlhan, Hasan Bilal
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Rybalka (Özer dk. 87 ?), Hakan, Ndinga, Diabate (Fatih Aksoy dk. 81 ?), Emre Kılınç, Kone (Muhammet dk. 75)
Yedekler: Rochet, Ali Şaşal, Uğur, Papp, Mert Hakan, Erdoğan
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Perica (dk. 14) (Kasımpaşa), Emre Kılınç (dk. 6), Kone (dk. 66 ve 69) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Perica, Ben Youssef, Hajradinovic (Kasımpaşa)