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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Eduok'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Murat Yıldırım'ın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.


6. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle'ün solundan ağlara gitti. 1-0


9. dakikada Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştırdığı top kısa düşünce ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.


16. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ahmed Ildız'ın Trezeguet'ye yaptığı müdahaleyi hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.


18. dakikada Trezeguet, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.


21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Adem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür Çek, Pavelka, Josue Sa, Trezeguet, Eduok, Tarkan, Diagne


Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Hasan Bilal, Mustafa, Hakan, Onur, Yılmaz


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cehabake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Muırat Yıldırım, Pereira, Adem Büyük, Aleksic, Boutaib


Yedekler: Abdul Samed, Gökhan, Ömer Şişmanoğlu, Eren, Seth, Mustafa, Miniru, Rahman Buğra, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Diagne (dk. 6 pen.) (Kasımpaşa)

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