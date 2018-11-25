Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Eduok'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Murat Yıldırım'ın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.
6. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle'ün solundan ağlara gitti. 1-0
9. dakikada Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştırdığı top kısa düşünce ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
16. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ahmed Ildız'ın Trezeguet'ye yaptığı müdahaleyi hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.
18. dakikada Trezeguet, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Adem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür Çek, Pavelka, Josue Sa, Trezeguet, Eduok, Tarkan, Diagne
Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Hasan Bilal, Mustafa, Hakan, Onur, Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cehabake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Muırat Yıldırım, Pereira, Adem Büyük, Aleksic, Boutaib
Yedekler: Abdul Samed, Gökhan, Ömer Şişmanoğlu, Eren, Seth, Mustafa, Miniru, Rahman Buğra, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Diagne (dk. 6 pen.) (Kasımpaşa)