Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fatih Karagümrük: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın ortasında kale önünde Umut Bozok'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
52. dakikada ceza yayı üzerinden Emre Mor'un yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.
80. dakikada ceza yayı gerisi sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert vuruşunda top kaleci Viviano'da kadı.
82. dakikada sağ kanattan yapılan rotada arka direkte topla buluşan Eren'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Brecka (Doğucan Haspolat dk. 36), Sakıb Aytaç (Evren Elmalı dk. 60), Tarkan Serbest, Travnik (Jörgensen dk. 46), Yusuf Erdoğan, Varga (Dirar dk. 61), Hajradinovic, Umut Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sadiku, Dirar, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor (Tunay Torun dk. 65), Erhun Öztümer (Adnan Uğur dk. 66), Bertolacci (Balkovec dk. 87 ?), Karamoh (Ahmed Musa dk. 78), Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Serhat Ahmetoğlu, , Baniya, Efe Tatlı, Levent Mercan, Bahattin Demircan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Brecka (dk. 1 k.k.), Karamoh (dk. 20), Pesic (dk. 27 pen.) (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (dk. 32) (Kasımpaşa)
Kırmızı Kartlar: Vegar Hedenstad (dk. 90+3), Biglia (Maç bitimi) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Travnik (Kasımpaşa) Emre Mor, Zukanovic (Fatih Karagümrük)