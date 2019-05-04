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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Jailson-Eljif paslaşmasının sonunda topu alan Dirar'ın şutu yandan dışarı çıktı.


5. dakikada sağ kanattan Veigneau'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Petrica'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.


9. dakikada Dirar'ın savunma arkasına attığı topu iyi kontrol eden Soldado'nun şutu direkten oyun alanına döndü.


12. dakikada Veigneau'nun ortasına arka direkte yükselen Trezguet'in kafa vuruşu auta çıktı.


13. dakikada savunmadan çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Neustaedter'in ceza sahası sol çaprazdan gönderdiği geri pasında Harun, topu ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


20. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında ön direkte yükselen Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda orta hakem Halis Özkahya, VAR kararıyla golü geçerli kıldı. 1-1


40. dakikada Valbuena'nın şık topuk pasında Hasan Ali, çizgiye inip ortasını açtı. Soldado'nun altı pas içinde dokunamadığı topu arkada direkte Isla tamamladı. Ancak hakem Halis Özkahya, pozisyonda Soldado'nun aktif olarak ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR'a giderek golü iptal etti.


45+2. dakikada sağ taraftan gelişen Kasımpaşa atağında Popov'un ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunu Harun iki hamlede kontrol etti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Aleks Taşcıoğlu


Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Sadiku, Josue Sa, Veigneau, Tarkan, Pavelka, Koita, Trezeguet, Khalili ? (Veysel dk. 35 ?), Perica


Yedekler: Eray, Hasan Bilal, İlhan, Hajradinovic, Uğurcan, Çağatay, Karim Hafez, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Fenerbahçe: Harun ?, İsla, Roman Neustaedter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Dirar, Valbuena, Eljif Elmas, Soldado


Yedekler: Berke, İsmail, Alper, Moses, Mehmet Ekici, Ferdi, Tolgay, Şener, Ayew, Zajc


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Harun Tekin (dk. 13 k.k.) (Kasımpaşa), Eljif Elmas (dk. 20) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Perica (Kasımpaşa)

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