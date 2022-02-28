Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sol kanatta topla buluşan Mabil, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

82. dakikada sol kanatta topla buluşan Szalai'nin yerden yaptığı ortada altı pas içindeki Serdar Dursun kayarak vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

87. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Morthada kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top Pelkas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Crespo'nun ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak Valencia'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken topu Szalai sol çaprazdan tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-2

90+8. dakikada Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılan Mabil, ardından itiraz ettiği için ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyunun dışında kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic (Donk dk. 90+4 ?), Tarkan, Eren, Doğucan, Fall (Mabil dk. 60), Hajradinovic, Eysseric (Travnik dk. 60), Mortadha, Umut (Muleka dk. 60)

Yedekler: Harun, Rayane Aabid, Ahmet Engin, Brecka, Mehmet Yıldırım, Tunay Torun

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Zajc (Valencia dk. 90 ?), İrfan Can (Pelkas dk. 81 ?), Rossi, Arda (Mert Hakan dk. 66), Berisha (Serdar Dursun dk. 66)

Yedekler: Berke, Sosa, Ozan, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Zajc (dk. 6), Szalai (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Muleka (dk. 67) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Mabil (dk. 90+8) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Eysseric, Eren Elmalı, Spajic, Donk (Kasımpaşa), Serdar Dursun, Rossi (Fenerbahçe)