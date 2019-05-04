Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Trezeguet'in ara pasında topla buluşan Perica'nın sert şutu direğin yanında auta çıktı.
63. dakikada Dirar'ın ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya da çarpıp kaleye yöneldi. Tehlike oluşturan topu Scuffet son anda kornere çeldi.
72. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünde frikik kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen Valbuena, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 2-1
74. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Scuffet güçlükle çeldi. Dönen topu sol tarafta kontrol eden Mehmet Ekici'nin ceza sahası içine gönderdiği topu Soldado boş kaleye gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda VAR uyarasını dinleyen Halis Özkahya, gol kararı verdi. 3-1
83. dakikada Karim Hefez'in sağ kanattan ortasında ön direkte yükselen Trezeguet'in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Aleks Taşcıoğlu
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Sadiku, Josue Sa, Veigneau, Tarkan (Karim Hafez dk. 76), Pavelka (Hajradinovic dk. 86 ?), Koita, Trezeguet, Khalili (Veysel dk. 35 ?), Perica
Yedekler: Eray, Hasan Bilal, İlhan, Uğurcan, Çağatay, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Fenerbahçe: Harun, Isla, Roman Neustaedter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Dirar (Ayew dk. 89 ?), Valbuena (Mehmet Ekici dk. 73), Eljif Elmas (Moses dk. 61), Soldado
Yedekler: Berke, İsmail, Alper, Ferdi, Tolgay, Şener, Zajc
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Harun Tekin (dk. 13 k.k.) (Kasımpaşa), Eljif Elmas (dk. 20), Valbuena (dk. 72) Soldado (dk. 74) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Perica, Pavelka, Veysel, Veigneau, Sadiku (Kasımpaşa)