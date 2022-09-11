Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza yayı önünden Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
16. dakikada sol çaprazdan Ben Ouannes'in içeri çevirdiği topa ön direkte Bahoken'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Yunus, yerden içeri çevirdi. Kale önünde Gomis'in dokunuşunda top yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hadergjonaj'ın ortasında Celina kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira'nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç Sezertam
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ounnes, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken
Yedekler: Erdem Canpolat, Bruma, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Engin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Turgay Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Şenol Can
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Gomis
Yedekler: Dubois, Ross Jensen, Seferovic, Berkan Kutlu, Roshica, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Bahoken (dk. 16) (Kasımpaşa), Gomis (dk. 20) (Galatasaray)
Sarı kart: Eysseric (Kasımpaşa)