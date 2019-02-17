Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sol taraftan Emre Taşdemir'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
14. dakikada ceza yayı üzerinden Trezeguet'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada sağ taraftan Pavelka'nın içeri çevirdiği topa Trezeguet'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.
22. dakikada sol taraftan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Dönen topu ceza yayı önünde alan Belhanda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
29. dakikada sol tarafta topla buluşan Belhanda'nın ortasında kale önünde Feghouli'nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere gitti. 1-2
45+1. dakikada Khalili'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Trezeguet'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan Depe, Koita, Khalili, Trezeguet
Yedekler: Ramazan, Eray, Heintz, Tarkan, Hasan, Perica, Hajradinovic, Çağatay Kurukalıp, Özgür Çek, Azad Toptik
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne
Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Sinan, Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mitroglou, Semih, Yunus
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Trezeguet (dk. 14) (Kasımpaşa), Belhanda (dk. 22), Feghouli (dk. 29) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Linnes, Onyekuru (Galatasaray)