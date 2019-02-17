İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sol taraftan Emre Taşdemir'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


14. dakikada ceza yayı üzerinden Trezeguet'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0


15. dakikada sağ taraftan Pavelka'nın içeri çevirdiği topa Trezeguet'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.


17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.


22. dakikada sol taraftan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Dönen topu ceza yayı önünde alan Belhanda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


29. dakikada sol tarafta topla buluşan Belhanda'nın ortasında kale önünde Feghouli'nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere gitti. 1-2


45+1. dakikada Khalili'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Trezeguet'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu


Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan Depe, Koita, Khalili, Trezeguet


Yedekler: Ramazan, Eray, Heintz, Tarkan, Hasan, Perica, Hajradinovic, Çağatay Kurukalıp, Özgür Çek, Azad Toptik


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne


Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Sinan, Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mitroglou, Semih, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Trezeguet (dk. 14) (Kasımpaşa), Belhanda (dk. 22), Feghouli (dk. 29) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Linnes, Onyekuru (Galatasaray)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.