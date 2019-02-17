Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Donk'un uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin kaleci Scuffet ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
68. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau (Özgür Çek dk. 58), Pavelka, Sadiku, İlhan Depe (Heintz dk. 58), Koita, Khalili (Tarkan dk. 87 ?), Trezeguet
Yedekler: Ramazan, Eray, Hasan, Perica, Hajradinovic, Çağatay Kurukalıp, Azad Toptik
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Galatasaray: Muslera, Linnes (Mariano dk. 46), Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir (Ömer Bayram dk. 60), Donk, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Belhanda (Mitroglou dk. 80 ?), Diagne
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet, Sinan, Ndiaye, Emre Akbaba, Semih, Yunus
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Trezeguet (dk. 14) (Kasımpaşa), Belhanda (dk. 22), Feghouli (dk. 29, 53 ve 68) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Linnes, Onyekuru, Emre Taşdemir, Luyindama, Diagne (Galatasaray), Sadiku, Khalili, Pavelka (Kasımpaşa)