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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Donk'un uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin kaleci Scuffet ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3


68. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu


Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau (Özgür Çek dk. 58), Pavelka, Sadiku, İlhan Depe (Heintz dk. 58), Koita, Khalili (Tarkan dk. 87 ?), Trezeguet


Yedekler: Ramazan, Eray, Hasan, Perica, Hajradinovic, Çağatay Kurukalıp, Azad Toptik


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Galatasaray: Muslera, Linnes (Mariano dk. 46), Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir (Ömer Bayram dk. 60), Donk, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Belhanda (Mitroglou dk. 80 ?), Diagne


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet, Sinan, Ndiaye, Emre Akbaba, Semih, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Trezeguet (dk. 14) (Kasımpaşa), Belhanda (dk. 22), Feghouli (dk. 29, 53 ve 68) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Linnes, Onyekuru, Emre Taşdemir, Luyindama, Diagne (Galatasaray), Sadiku, Khalili, Pavelka (Kasımpaşa)

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