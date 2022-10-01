Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep Futbol Kulübü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Bahoken'in ceza sahası içine girip kaleci Günay ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Günay'dan oyun alanına döndü.
57. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic'in ortasında arka direkte Celina'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
59. dakikada sağ çaprazdan Maxim'in ortaladığı topa kale önünde Pekhart'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere gönderdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic (Graovac dk. 90+3 ?), Eysseric (Aytaç Kara dk. 83 ?), Celina (Ahmet Engin dk. 88 ?), Bahoken
Yedekler: Erdem Canpolat, Graovac, Donk, Yunus Mallı, Petretta, Turgay Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Şenol Can
Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Hanousek (Halil İbrahim Pehlivan dk. 81 ?), Furkan Soyalp (Abdulkadir Parmak dk. 59), Jevtovic, Sagal (Veliu dk. 73), Markovic (Figueiredo dk. 59), Maxim, Pekhart (Mirza Cihan dk. 81 ?)
Yedekler: Mustafa Bozan, Djiloboji, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Merkel
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Celina (dk. 57) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Eysseric, Serkan Reçber (Kasımpaşa) Markovic (Gaziantep Futbol Kulübü)