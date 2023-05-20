Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 35.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Eze'nin pasında sol çaprazdan Ethemi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
58. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Yasin Özcan, rakibinden sıyrılıp ceza yayı solundan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
64. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Jensen topu çeldi.
88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Lokilo'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Ryan Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Mounir Chouiar dk. 78), Mickael Malsa, Hajradinovic (Aytaç Kara dk. 78), Mamadou Fall, Valentin Eysseric (Tarkan Serbest dk. 90 ?), Ben Ouanes, Fode Koita (Stephane Bahoken dk. 90+1 ?)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Tunay Torun, Ahmet Engin, Gökhan Gül, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba (Kerem Şen dk. 87 ?), Muammer Sarıkaya (Onur Ergün dk. 81 ?), Jason Lokilo, Valon Ethemi (Jetmir Topalli dk. 63), Emir Kaan Gültekin (Eduart Rroca dk. 63), Emeka Eze (Sindrit Guri dk. 81 ?)
Yedekler: Alp Arda, Okan Erdoğan, Florian Loshaj, Ali Yaşar, Adi Mehremic
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Yasin Özcan (dk. 58) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Yasin Özcan, Mamadou Fall (Kasımpaşa), Duhaney (İstanbulspor)