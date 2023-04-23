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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


74. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazdan Eysseric'in sert vuruşunda kaleci Sehic'in müdahalesiyle, kale önünde Bahoken'e de çarpan top dışarı çıktı.


75. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya pozisyonda Mame Diouf'un vuruşunda Günay meşin yuvarlağı çeldi. Tekrar topu önünde bulan Diouf'un yaptığı vuruşta savunmada Ben Ouanes, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


90+2 dakikada Mounir'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Eysseric, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün Kamacı


Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Hadergjonaj dk. 71), Tarkan Serbest, Ryan Donk, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Mikael Tırpan (Hajradonivic dk. 61), Valentin Eysseric, Mustafa Eskihellaç (Mounir Chouiar dk. 61), Mamodou Fall, Stephane Bahoken


Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Ahmet Engin, Gökhan Gül, Mickael Malsa, Yasin Özcan, Ali Demirel


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Konyaspor: Ibrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Cebrail Karayel dk. 90 ?) , Andreas Bouchalakis, Robert Muriç (Mahir Emreli dk. 39), Alejandro Pozuelo (Bruno Paz dk. 64), Carlos Moreno (Konrad Michalak dk. 64), Mame Diouf (Domagoj Pavicic dk. 89 ?)


Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


Goller: Mamadou Fall (dk. 13) (Kasımpaşa), Calvo (dk. 29), Mame Diouf (dk. 45+6) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Mamadou Fall, Fabiano (Kasımpaşa), Calos Moreno (Konyaspor)

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