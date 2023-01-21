Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Medipol Başakşehir: 0

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Özcan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Deniz Türüç'ün yerden ortasında kale önünde Keny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Keny'nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında tıpla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Sadık Çiftpınar, Mickael Tırpan, Yasin Özcan, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouanes, Celina, Fall, Bahoken
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Tarkan Serbest, Ahmet Engin, Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Ali Demirel
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Keny
Yedekler: Muhammed Şengezer, Shaocong WU, Mesut Özil, Batuhan Çelik, Szysz, Nzaba, Muhammet Arslantaş, Bilal Şentürk, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Yasin Özcan (dk. 16) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Hajradinovic (Kasımpaşa)